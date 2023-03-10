مقتل حاكم طالبان بولاية بلخ الأفغانية فى انفجار بمكتبه

قال مسئولون أفغان، الخميس، إن حاكم إقليم بلخ الأفغاني، محمد داود مزمل، المعروف بمقاتلة تنظيم الدولة داعش الإرهابي، قتل في هجوم على مكتبه، ما يجعله أحد كبار المسئولين الذين قُتلوا منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام ٢٠٢١.

وانخفض العنف في جميع أنحاء أفغانستان بشكل كبير منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم، لكن الوضع الأمني تدهور مرة أخرى مع زيادة تنظيم "داعش" الإرهابي من هجماته المميتة.

وصرح المتحدث باسم شرطة المحافظة آصف وزيري، لوكالة فرانس برس إن "شخصين بينهم مزمل محافظ بلخ، قتلا صباح أمس، في الانفجار الذي وقع في الطابق الثاني من مكتبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على تويتر إنه "استشهد بانفجار أعداء الإسلام".

وتم تعيين مزمل في البداية محافظًا لإقليم ننجرهار الشرقي، حيث قاد القتال ضد إرهابيي "داعش"، قبل أن ينتقل إلى بلخ العام الماضي.

وذكر بيان حكومي أنه التقى يوم الأربعاء مع نائبي رئيس الوزراء ومسئولين كبار آخرين يزورون بلخ لمراجعة مشروع ري كبير في شمال أفغانستان.

وبرز تنظيم "داعش" الإرهابي باعتباره أكبر تحد أمني لحكومة طالبان منذ العام الماضي، حيث نفذ هجمات ضد المدنيين الأفغان وكذلك الأجانب والمصالح الأجنبية.

كما هزت عدة هجمات إقليم بلخ، بما في ذلك في مدينة مزار الشريف الإقليمية العام الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن بعضها.