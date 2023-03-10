خلال مشاجرة.. ضبط المتهمين بقتل شاب في المنيرة الغربية بالجيزة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن رجال مباحث المنيرة تمكنوا من القبض على المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بسبب خلافات بينهما في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من غرفة النجدة بمقتل شاب في مشاجرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "ي.ط.ع"، 26 عاما، مصاب بطعنة نافذة بالبطن أودت بحياته في الحال.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.