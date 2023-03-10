الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يروج المخدرات «دليڤري».. حبس سائق ضبط بـ60 كيس حشيش في أبو النمرس

حشيش
حشيش

تمكن رجال مباحث أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من القبض على سائق بحوزته 60 كيسًا من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد فيه بالقبض على سائق بحوزته "60 كيسًا من مخدر الحشيش أثناء ترويجها على عملائه بدائرة القسم".

 وأكدت تحريات  الرائد وليد كمال معاون المباحث أن المتهم يعمل سائق ويروج لبضاعته باستخدام السيارة التي يعمل بها.

وجرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة.

مباحث أبو النمرس الجيزة سائق الحشيش ترويج المخدرات

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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