طبيب الأهلى يكشف موقف السولية ومحمد شريف من المشاركة أمام صن داونز

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة الثنائي عمرو السولية وحسين الشحات، بعد إصابتهما في عضلة السمانة، مؤكداً على جاهزية مهاجم الفريق محمد شريف للمشاركة في مباراة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أبوعبلة، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "عمرو السولية خاض المران الجماعي اليوم ولا يعاني من أي مشاكل".

وأضاف: "اللاعب جاهز طبيًا إنما الجاهزية الفنية أمر يعود للجهاز الفني، لكن المؤكد أنه يمكنه المشاركة الكاملة في مباراة القطن الكاميروني".

وتابع: "بالنسبة لمشاركة حسين الشحات، فالأمور ستتضح خلال التدريبات المقبلة مع الفريق".

واختتم: "محمد شريف تدرب بشكل كامل مع الفريق وجاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام صن داونز".