يسرا لمتسابقة «الدوم»: «بتعرفى تمثلى وكمان صوتك حلو»

قدمت المتسابقة يارا حسام مشهدا تمثيليا أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم" والمتمثلة في الفنان يسرا، المخرجة كاملة أبو ذكري، المخرج بيتر ميمي، والتي استطاعت من خلاله إقناع لجنة التحكيم بموهبتها الفنية.

"الدوم"

وحرصت الفنانة يسرا التعليق على أداء المتسابقة، قائلة: "بتعرفي تمثلي، وصوتك حلو في الغناء، ونغشة، يعني ينفع دا كله بردوا".

كما أشادت المخرجة كاملة أبو ذكر بأدائها، معبرة: "ربنا منحك هدية جميلة جداً وهي القبول".

اكتشاف المواهب

واختارت لجنة تحكيم مسابقة التقديم التليفزيوني بالموسم الثاني من برنامج الدوم ، والتي تشكلت من الإعلامية ريهام السهلي، والاعلامي محمد سعيد، والإعلامي محمد عبد الرحمن، 4 متسابقين للتصعيد للمرحلة النهائية وهم كريم الخولي، بهيرة وليد، أحمد عيد، روان علي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.