الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هانى فرحات: احتفالية هانى شنودة حققت ردود أفعال ضخمة

حفل ذكريات
حفل ذكريات

أبدى المايسترو هاني فرحات سعادته بردود الأفعال الكبيرة على احتفالية (ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة) التي قادها مع أوركسترا ضخم  ضمت 120 موسيقيا، وغنى خلالها نجوم الأغنية المصرية محمد منير، عمرو دياب، أنغام، أحمد عدوية، مصطفى حجاج، مي فاروق، فريق كاريوكي، وحضرها عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب في مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

وأكد فرحات أن الجمهور أعجب بالشكل الجديد لأغنيات المبدع هاني شنودة الذي قدم ليواكب العصر والحفل شهد  تطويرا في الأغنيات، وإبهارا في العرض التليفزيوني، رقي التنظيم، ونجوم ومشاهير من مختلف الدول العربية ومجهود كبير من الأوركسترا وهذا الأمر يحسب لهم خاصة أن الجمهور شعر بهذا الأمر والسؤال المتكرر كيف استطاعت أن تقنع الثنائي محمد منير وعمرو دياب الغناء لأول مرة مع أوركسترا وهذا أسعدني لأننا بالفعل صنعنا حدث غير تقليدي يليق بعملاق فني اسمه هاني شنودة.

هاني شنودة ملحن وموزع موسيقى مصري، ولد سنة 1943 بطنطا بمصر اكتشف مواهب صوتية مصرية، اأسس فرقة المصريين.

تخرج في كلية الموسيقي سنة 1966م وبعد ذلك التحق بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسيرفتوار" اشترك مع فرقة البلاك كوتس.
قدم محمد منير ولحن له أربع أغانٍ فى أول ألبوماته (علمونى عينيكى) ووزع أغانى الألبوم بالكامل، كمان لحن له فى الالبوم الثانى (بنتولد) ثمان أغانٍ ووزع كامل الألبوم.
اكتشف عمرو دياب فى حفل من حفلات فرقة المصريين فى بورسعيد وأقنعه بالانتقال إلى القاهرة ودراسة الموسيقى وقدمه للجمهور فى ألبوم (يا طريق) ولحن له أربع أغانٍ ووزع كل الأغانى وعرفه بمجموعة من الشعراء والملحنين منهم صلاح جاهين وعبد الرحيم منصور وشوقى حجاب وعزيز الناصر.

لحن مجموعة من الأغانى لمطربات منهم نجاة الصغيرة بحلم معاك وأنا بعشق البحر ولفايزة أحمد مثل هدى الليل ووزع أغانى دنيا جديدة وعلى وش القمر.

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