الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أميرة حربي.. رغم إعاقتها الحركية التحقت بـ«الاقتصاد والعلوم السياسية»

أميرة حربي
أميرة حربي

«أحب أشكر كل أسرتي خاصة ماما طبعا لولاها ماكنتش هبقى هنا».. هكذا بدأت أميرة حربي التي تبلغ من العمر 21 عامًا من محافظة المنيا كلماتها المؤثرة خلال حضورها ملتقى "هن" الحكاية الذي يسلط الضوء على نماذج من الفتيات والسيدات اللاتي لديهن بصمة في مجال معين وأمل مريضة فشل كلوي ومن ذوي الهمم، حيث لديها إعاقة حركية منذ 12 عامًا ولكنها قادرة على التحدي وندرك قصتها كما ترويها هي خلال السطور التالية.

قالت أميرة لـ«الدستور»: «حياتي كانت كلها حاجات صعبة، منذ ولادتي أعاني بمشكلة في الحبل الشوكي والنخاع أثرت على الأعصاب وتسببت في مثانة عصبية  جاتلي فترة بالتأكيد كنت مُحبطة جدًا جدًا رافضة استكمال تعليمي وحبست نفسي بالمنزل، ولكن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتخصيص عام لذوي الهمم، وتغيير بعض أفراد المجتمع لذوي الهمم قررت أني أنا كمان أغير نظرتي لنفسي وأحبها أكتر".

وأضافت أميرة : "قررت أوصل لحلمي أنا بحب الفن جدًا بدأت أعمل فيديوهات تمثيل وأنزلها على السوشيال ميديا، بدأت مشواري بمسلسل القضية 404 أول مسلسل أبطاله من ذوي الهمم في الوطن العربي، وبعدها معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباج رشحتني للفنان أشرف عبد الباقي والحمد لله أصبحت بطلة مسرحية كنز الدنيا، واستكملت الثانوية العامة ونجحت وأصبحت الآن في العام الأول من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالطبع الأمر لم يكن سهلًا فكيف أني أذاكر وأغسل كلى، كنتُ أذهب الامتحان صباحًا بعدها أسافر القاهرة للجلسة ومن ثم أرجع المنيا تاني و امكث للمذاكرة حتى الصباح".

واستكملت أميرة أنها حاليًا في تحضيرات لبرنامج سيتم إذاعته في رمضان المقبل "بنات حواء" لأول مرة يقدمه ثلاث فتيات من ذوي الهمم، وقمتً باختيار الكلية لأن معالي الوزيرة دكتور نيفين القباج هي قدوتي و "نفسي في يوم أبقى زيها".

محافظة المنيا اشرف عبد الباقي الرئيس عبد الفتاح السيسي إعاقة حركية معالي الوزيرة دكتور نيفين القباج الحبل الشوكي

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سلامًا على الشهداء

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