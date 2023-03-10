زوجة الشهيد محمد عبد المتجلى: زوجى كان يطلب من الله الشهادة بسيناء

قالت سالي عبد الحميد محمد، زوجة الشهيد محمد عبد المتجلي، إن الله سبحانه وتعالى كرم زوجها بالشهادة وتم تكريمه مرة أخرى اليوم بعد وفاته أمام الملايين على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يوم الشهيد

وأكدت زوجة الشهيد محمد عبد المتجلي، خلال لقائها ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زوجها كان يطلب دائمًا الذهاب لسيناء، وكان لديه إحساس يقيني بالاستشهاد، خاصة بعد استشهاد صديقه العقيد أركان حرب أحمد عبد المحسن، قائلة: "بعد رجوعه من جنازة صديقه قالي أنا اللي عليا الدور في الشهادة".

طلب الشهادة

وأضافت في حديثها، أن زوجها كان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون موته بأرض سيناء أثناء الدفاع عن الوطن، وبالتالي كان ببالغ الشجاعة والسعادة بعد علمه بالذهاب إلى سيناء.

وأشارت إلى أن الاتصال في سيناء كان ببالغ الصعوبة بسبب سيطرة الإرهاب على المنطقة بشكل كبير، ولهذا كانت لا تعلم عن زوجها أي معلومات لفترة قد تطول عن 17 يومًا.

وتابعت: "بعد ثلاث أشهر من زواجي قام بالسفر لقوات حفظ السلام بالسودان في دافور، والتواصل كان ضعيف جدًا، ورجع وهي بنتي عندها 6 شهور، لذا طبيعة الشغل العسكري قاسية وأنا متعودة على ده، توليت رعاية الأبناء كاملة بسبب غياب زوجي في عمليات عسكرية، وكان بيقولي عاوزة تدخلي الجنة ببلاش".

وفي السياق ذاته، قالت "هاجر"، ابنة الشهيد البطل محمد عبد المتجلي، إن والدها كان يحكي لها دائمًا عن مدى حبه واعتزازه بالوطن، معبرة: "كان دائمًا يقول لي إنه يحب الوطن وهذا الحب سبب غيابه، ولما كان بيجي أجازة كا بينسينا إن إحنا بنقعد فترة كبيرة مش بنشوفه، أنا مفقتدة كل حاجة حلوة كان بيعملها، كان صحبي وكنت بحكي له كل مشاكلي، كان بيحسسني إن هو سندي وضهري وكل حاجة في الدنيا، أنا فرحانه بشهادته وأنا زعلي الوحيد حاليًا إني مفتقده حضنه".