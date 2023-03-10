مفاجأة مدوية.. الترجى يعلن إيجابية عينة المنشطات لدقدوق بعد الهزيمة أمام الزمالك

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، عن عينة إيجابية بين صفوفه جاءت عقب مباراة المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر النادي التونسي عبر حسابه على فيس بوك " تلقت اليوم إدارة النادي مكتوبا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يفيد بأن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجرائه على اللاعب حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام المريخ السوداني جاء إيجابيا".

وينتظر اللاعب حسام دقدوق عقوبة قاسية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعد أن جاءت عينة المنشطات الخاصة به إيجابية.

وكان الترجي قد تعرض للخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.