الجمعة 10 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشرف عطية: منصة أيادى مصر تهدف لتسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية

جناح منصة أيادى مصر
جناح منصة أيادى مصر

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى افتتاح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جناح منصة أيادى مصر، التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقام بمعرض القاهرة الدولى فى دورته الـ (56) فى مركز القاهرة الدولى بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس 2023. 

وجاء ذلك ضمن 17 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية، وخلال الافتتاح قال اللواء هشام آمنة إن مباردة "أيادي مصر" هى منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المرأة المصرية فى مارس 2021 بهدف التسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر. 

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن منصة أيادى مصر تهدف إلى تسويق مشاريع الحرف اليدوية للمرأة المصرية وتشجيع السيدات والشباب على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية والتراثية. 

ووجه باستمرار التوسع فى المعارض الداخلية فى المحافظات لإشراك أكبر عدد من العارضين والمنتجين من مختلف المحافظات بما يساهم فى زيادة فرص العمل وتحقيق أكبر استفادة للمنتجين العارضين. 

جناح منصة أيادى مصر
جناح منصة أيادى مصر
جناح منصة أيادى مصر
جناح منصة أيادى مصر
أسوان التسويق الإلكتروني اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منصة أيادي مصر

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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