مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالقليوبية

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي، وجرى نقلهم لمستشفى قها لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة للمرور بالقليوبية بانقلاب سيارة ملاكي على طريق مصر إسكندرية الزراعي باتجاه القاهرة أمام قرقشندة.

وتبين من الفحص والتحري انقلاب سيارة ملاكي وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى قها لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جانبها دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها بالتنسيق مع رجال مرور القليوبية، لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها