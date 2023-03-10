أسامة عبد الباسط: الاهتمام بصناعة الأدوية يسهم فى تنمية الاقتصاد القومى

قال الدكتور أسامة عبد الباسط، رئيس الشركة العربية للأدوية السابق، إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، إن مصر لديها القدرة على تنمية صناعة الأدوية والعمل على زيادة الصادارات من الأدوية .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة مهتمة بصناعة الأدوية، موضحًا أن تسهيل إجراءات ترخيص مصانع الأدوية يعزز من التوسع في الاستثمار نحو صناعة الأدوية، ممشيرًا إلى أن ما تعرض له العالم من أزمات خاصة بالوباء أكد أن صناعة الأدوية من أهم الصناعات التي تساهم في تنمية الاقتصاد.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وياسر عباس، رئيس قطاع مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما تُوليه الدولة حاليًا من أولوية قصوى لقطاع الصناعة والتصدير، موضحًا أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة سبل تيسير وتبسيط إجراءات تراخيص مصانع الأدوية، والمستلزمات الطبية، مضيفًا أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في هذا المجال؛ نظرًا لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، كما لدينا أيضًا الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية، وغيرها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، سُبل توطين الصناعات الطبية، والإجراءات والتحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الطبي، وما تم في هذا الصدد من قِبل اللجنة المُشكلة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال دعوة مُمثلين عن الصناعات الطبية في مصر، والاستعانة بالخبراء للتوصل إلى أفضل النتائج، وكذا دراسة تجارب بعض الدول الرائدة في الخليج وإفريقيا وأوروبا، موضحًا ما انتهت إليه اللجنة في شأن إعداد المسودة المبدئية للدليل الاسترشادي "استثمر في مصر".