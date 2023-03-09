الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: شهداء الوطن سطروا بأحرف من نور بطولات خالدة في أذهان المصريين

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أن الاحتفال بذكرى يوم الشهيد، يعيد إلى أذهان المصريين بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء من أجل سيادة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه والحفاظ على وحدته.

وقال نصار في تصريح صحفي له اليوم: أبطال القوات المسلحة المصرية، سطروا بحروف من نور بطولات في الدفاع عن الوطن واسترداد سيناء الغالية لحضن الوطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة وتقديم الشهداء، لم يكن فقط في وقت الحروب، ولكن أيضا قدموا العديد من الشهداء في مواجهة الإرهاب. وفي الموجة التي استمرت عقودا طويلة وتزايدت بعد الثورة الشعبية يونيو 2013.

واعتبر نصار أن الاحتفاء بيوم الشهيد، تقدير لبطولات حقيقية ودماء ذكية روت أرض مصر من أجل سلامة الوطن.

وقال عضو مجلس النواب: بفضل بسالة وصمود أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة،  استطاعت مصر القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره إلى الأبد، لنوجه رسالة للعالم بأن مصر قادرة على مواجهة أي متطرفين، وأنها بلد الأمن والآمان وصاحبة رسالة وسطية وتنويرية.

وأشار النائب مجاهد نصار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بيوم الشهيد، يؤكد أن مصر لا تنسى أبنائها ولا بطولاتهم، وهي محفورة في وجدان كل المصريين، مختتما: رحم الله شهداء مصر، ارقدوا في سلام فتاريخكم وبطولاتكم ستظل محفوظة في ذاكرتنا وقلوبنا.

وقد شارك اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الـ ٣٧ التى عقدت إحياءا لذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم والتى تنظم سنويا تقديرا لتضحيات الشهداء، ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد إحياءا لذكرى يوم استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض الذي لقى ربه في التاسع من مارس سنة ١٩٦٩، أثناء مروره على القوات في الصفوف الأمامية بمنطقة شمال الإسماعيلية حيث استهدفته مدفعية العدو. 

الاحتفال بيوم الشهيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة والشرطة النائب مجاهد نصار الندوة التثقيفية تضحيات رجال القوات المسلحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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