إصابة 6 أشخاص فى حوادث متنوعة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص من بينهم 5 في حوادث تصادم وانقلاب دراجات بخارية وتروسيكل، وعامل تعرض لصعق كهربائي داخل منزله بإحدي قري محافظة المنيا وتم نقل المصابين لمستشفيات التأمين الصحي ومغاغة المركزي وسمالوط النموذجي والمنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام تروسيكل بشخص بمدخل قرية تله، بمركز المنيا.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة رمضان جمعة عبد الوهاب 42 عاما، مقيم بقرية طوه، باشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقله إلي مستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية، بسبب السرعة، بطريق منشية فوزية بمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة محمد ناصر سباق 25 عاما، محمد سيد علي 26 عاما، يقيمان بقرية العباسية، وتم نقلهما إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

وتلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بطريق الريف المصري، بالوحدة المحلية لقرية صندفا، بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفي أحمد عبدالحميد 23 عاما، مزارع، محمود حلمي محمد 25 عاما، مزارع، يقيمان بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، بإصابة جرجس فوزي صادق 25 عاما، عامل، مقيم بمركز المنيا، بغيبوبة تامة، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية تله، وتم نقله إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج.