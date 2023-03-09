الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نائب رئيس هيئة الدواء يلتقى وفد دستور الأدوية الأمريكى

هيئة الدواء
هيئة الدواء

عقدت هيئة الدواء المصرية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع ممثلي دستور الأدوية الأمريكي، حيث التقى الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، بالدكتور ألكسندر فيشتر، مدير التطوير الاستراتيجي، والدكتورة زكية الكردي، مدير السياسات العامة والشئون التنظيمية، ممثلين دستور الأدوية الأمريكي بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور الدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.
تناول الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة، في مقدمتها المناقشة الخاصة بموقف مشروع الاتفاقية المزمع عقدها بين دستور الأدوية المصري ونظيره الأمريكي.
وشهد الاجتماع دراسة سبل التعاون الممكنة بين هيئة الدواء المصرية ودستور الأدوية الأمريكي في مجالات العمل الرقابي المختلفة، والاستفادة من خبرات الجانب الأمريكي لتعزيز التجربة المصرية الخاصة بإصدار دستور دوائي مصري متوافق مع المعايير العالمية.
على هامش الاجتماع، تم عمل زيارة تفقدية للمعامل الرقابية بهيئة الدواء المصرية؛ حيث أثنى الجانب الأمريكي على تطور البنية التحتية الرقابية المصرية، ومنها المعامل الرقابية، والتي تعكس بناء الإمكانات والقدرات التي تؤهل مصر لمواكبة الأنظمة الرقابية المتقدمة.
 

يأتي ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية الدائم إلى التنسيق والتشاور المستمر مع مختلف الجهات الدولية لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة على المستحضرات الطبية، وكذا الاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية لصياغة دستور الأدوية المصري وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التي تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة.

الأدوية المصري البنية التحتية التجربة المصرية الدكتور محمد عبد الله الدواء المصرية الشرق الاوسط وافريقيا المعايير العالمية أوروبا والشرق الأوسط

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