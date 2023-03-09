سلطات جورجيا تطلق سراح معتقلي الاحتجاجات على قانون «العملاء الأجانب»

أعلنت السلطات الجورجية عن إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها أمس، وفقاً لقناة “العربية”.

وقامت القوات الخاصة للشرطة في العاصمة الجورجية “تبليسي” مرة أخرى، بتفريق المتظاهرين ضد اعتماد مشروع قانون العملاء الأجانب من شارع روستافيلي في وسط المدينة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وألقى المتظاهرون من جهتهم المفرقعات والأشياء الثقيلة على الشرطة، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".

وقال مراسل "سبوتنيك" إن الموقف في وسط العاصمة “تبليسي” تصاعد مرة أخرى، حيث تم حشد القوات الخاصة في مجموعات في أجزاء مختلفة الشوارع المجاورة للبرلمان الجورجي، وكذلك في شارع روستافيلي نفسه، مشيرا إلى أن الأقنعة الطبية والنظارات الواقية لا تساعد في منع تأثير الغازات المسيلة للدموع.

وأضاف أنه على الرغم من تصرفات القوات الخاصة، لا يزال المتظاهرون يقفون في الشارع ولا يتفرقون، ولا يزال الناس يمنعون حركة المرور على طول الطريق حتى ميدان الجمهورية، منوها بوجود مصابين يجري معالجتهم من قبل الأطباء، وإلى أن عناصر إنفاذ القانون بدأوا في اعتقال المتظاهرين.