تكريم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل من مهرجان الأغنية العربية بتونس

تلقى نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل دعوة من وزارة الثقافة التونسية كونه ضيف شرف مهرجان الأغنية العربية بتونس، وتم تكريمه من قبل المهرجان وقام بتسليمه درع التقدير نقيب الفنانين التونسيين ماهر الهمامي على خشبة مسرح الأوبرا التونسية.

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تعاقده على مجموعة حفلات ستقام قريبًا لصالح صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الموسيقية.

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.. صدق الله العظيم.. قريبًا حفلات الخير لصالح صندوق الإعانات والمعاشات ولن أخفي على حضراتكم سرًا.

وتابع كامل: "لقد تم التعاقد بحمد الله مع شركة كبيرة ومميزة لعمل حفلات ضخمة تحت رعاية النقابة، على أن يتم من خلالها زيادة الموارد التي ننوي تخصيصها للزملاء غير القادرين على مواكبة الظروف الحياتية الصعبة.. دعواتكم".