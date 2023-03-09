ليلى طاهر: عايزة الناس تحتفظ بصورتى الحلوة وقرار اعتزالى لا رجعة فيه

قالت الفنانة ليلى طاهر، إن قرار اعتزالها وإغلاق صفحة مشوارها الفني، كان عقب فترة الظروف والأحداث السياسية التي مرت بها مصر، بالتزامن مع حكم جماعة الإخوان؛ مؤكدة أنه قرار نهائي لا رجعة فيه.

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، المذاع عبر فضائية «النهار»: «أنا قدمت كل حاجة في جميع المجالات الفنية من سينما ومسرح وتليفزيون، وختمت مشواري الفني»، مؤكدة أنها لا تفضل النزول إلى مستويات فنية أدنى مما قدمته على مدار تاريخها الفني.

عمر الفنان يحدد بالدور

وأشارت إلى أن عمر الفنان يحدد بالدور، وأنها تركت تاريخًا جيدًا في عالم الفن، مضيفة: «بحب الناس وبحترمهم علشان كدا مش هرجع تاني، عايزة الناس تحتفظ بصورتي الحلوة».

وتابعت «قدمت أعمال جميلة في جميع المجالات وكسبت حب الناس وثقتهم في اسمي».

وشددت على ضرورة إحياء التراث القديم بالتليفزيون المصري من خلال إعادة بث الأعمال التي تحتفظ بها مكتبة التليفزيون المصري، والتي تعد بمثابة كنوز وجواهر ثمينة.