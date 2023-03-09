الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص وعلاج 1692 حالة ضمن قافلة طبية مجانية بسيدى سالم

قافلة طبية
قافلة طبية

تمكنت قافلة طبية نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، في قرية سد خميس التابعة لمركز سيدي سالم، والقرى المجاورة، من فحص وعلاج 1692 حالة.
وتأتي القافلة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة.
وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه جرى تنظيم عدد من القوافل المتكاملة "صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية" للقرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.
وأضاف أن قافلة اليوم أجرت الكشف الطبي على أبناء قرية "سد خميس" والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ومنها الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.
وأوضح أنه أشرف على القافلة ميدانيًا، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل الفقي، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، ومحمد صلاح وفريق العمل بالإدارة، الذي ضم حازم عياد، وأحمد عبدالله.
كما شاركت كلية التمريض بإشراف الدكتور مها أبوجازية عميد الكلية، والدكتور نجوى جودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في القافلة الصحية الشاملة بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة في قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، قياس نسبة السكر بالدم، قياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، وأيضًا الإرشادات الصحية للنمو الصحي للأطفال، وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الإدمان والتعاطي الجراحة العامة الرئاسية حياة كريمة الريف المصري الطب البشري الكشف الطب المبادرة الرئاسية حياة كريمة المسالك البولية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

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