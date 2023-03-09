«الجندي»: سيدنا نوح عاش ألف عام وسط قومه وهم يسيئون الظن به

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كل إنسان صالح يحرص على إخفاء الخيرات التي يقوم بها، مؤكدًا أنه من نعم الخفاء أن يخفي الله حالك عن الناس بسوء ظنهم فيك.

جهاز الدعاية وقت النبي نوح نجح في تشويه صورته

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، أن سيدنا نوح عاش ألف عام وسط قومه وهم يسيئون الظن به، حتى زوجته وابنه، مؤكدًا أن هذا الأمر خطير جدًا ليعيش إنسان الف عام وسط الشك، وجهاز الدعاية في وقت النبي نوح نجح في تشويه صورته أمام قومه.

وأشار إلى أن هذا ما يطلق عليه في الوقت الحالي "الاغتيال المعنوي"، والذي ينجح مع الضعفاء فقط .

وأكد خلال الحلقة أن النبي عليه السلام وهو الملقب بالصادق الأمين، عندما بعث بالنبوة واجه التشكيك من قومه ولكن السيدة خديجة دعمته وساندته وصدقته وكذلك أبو بكر الصديق وصحابة النبي عليه السلام كانوا داعمين له.