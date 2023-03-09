نقابة المعلمين تقر بدء صرف زيادة الميزة التأمينية 37 ألف جنيه بدءا من يناير 2023

وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة"، برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال اجتماع اليوم على بدء صرف زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم في 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلي، بعد أن كانت 30 ألف جنيه، وتعد هذه هى الزيادة الثامنة التى يقرها الصندوق للميزة التأمينية منذ تولي مجلس النقابة الحالى المسئولية فى يونيو 2014 ، وتقرر بدء الصرف بدءا من اليوم 9 مارس 20230.

وأجرى مجلس نقابة صندوق الزمالة، دراسة اكتوارية لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالي، الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 حيث كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيها، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفي عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفا و770 جنيها، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه في عام 2020 ، وصعدت قيمتها في عام 2021 لتصبح 27 ألفا و500 جنيها، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيهاً فى عام 2022، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الحالي إلى 37 ألف جنيها.

كما وافقت الجمعية العمومية لصندوق الزمالة اليوم خلال اجتماعها على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم لتصبح 120 مليون جنيه بدلًا من 80 مليون جنيه، وهى أمراض " السرطان - استئصال الكلى - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوي - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة "، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه بحد أقصي للعضو ، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبي.

وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته وأن يكون أثناء الخدمة "، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه سنوياً اعتباراً من 1 يناير 2023.

وأشار الزناتي إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، في حالة وفاة المعلم عضو الصندوق في حادث، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلا من ١٥ ألف جنيه بداية من العام المقبل 2024 وتسدد على ٦٠ شهرا بدون فوائد، كما أن المعلم الذي لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوي “ثانوي عام”، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهر دون فوائد.

وأكد خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، أنه تم صرف إعانات صحية لعدد 7178 معلم بقيمة إجمالية بلغت 78مليون و717 ألف جنيه خلال عام 2022 .

وأوضح الزناتي أنه تم رفع الاعتماد المالي المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح ٦ ملايين جنيه بدلا من ٢.٢٥ مليون جنيه الذي كان مخصصًا لهذا البند العام الماضي.