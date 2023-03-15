غدا.. الكاثوليكية تنظم معرضا بمناسبة احتفالات عيد الأم

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر عن تنظيم معرض سنوي بمناسبة احتفالات عيد الأم بدار “سيدة السلام” التابع للكنيسة، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس.

ووتحت شعار "Low Battery"، نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، مؤتمرًا لشباب المرحلة الجامعية، والخريجين، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

جاء اليوم الأول تحت عنوان "انظر" من خلال حلقة نقاشية حول ثلاثة أفلام قصيرة، لمعالجة مشكلة "استنزاف المشاعر والوقت والموارد البيئية".

وتمت مناقشة تلك الموضوعات مرة أخرى بشكل مختلف، باستخدام أغاني تعبر عن واقعنا اليومي من خلال لقاء "على القهوة".

وجاء اليوم الثاني تحت شعار "احكم". بدأ اليوم بالتأمل الصباحي، أعقبه لقاء دار حول "التنمية المستدامة"، من خلال رسالة "كن مسبحًا"، التي تعكس حرص الكنيسة الكاثوليكية على توعية أبنائها بأهمية الحفاظ على البيئة كانعكاس لصورة الله.

تضمن اليوم الثاني أيضًا مناقشة أهمية "الوقت المستنزف" من حياتنا اليومية، من خلال ورشة عمل حول أهمية وكيفية ترتيب الأولويات، فيما دار اللقاء الثالث حول "استنزاف المشاعر"، بالإضافة إلى التركيز على "الحوار"، من خلال الحديث عن أنواع العلاقات وكيفية الحكم على العلاقة.

وجاء اليوم الثالث تحت عنوان "أفعل"، من خلال التعاون مع مبادرة "Banlastic Egypt" حيث تم اصطحاب متطوعي المبادرة الشباب في جولة، قاموا فيها بتنظيف حديقة الجبرتي، وشاطئ السلسلة.

وتحدثوا خلالها عن أهمية إعادة الاستخدام والتدوير، كذلك خطورة المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، وكيفية استبدالها بمواد أخرى، صديقة للبيئة.