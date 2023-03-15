الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. الكاثوليكية تنظم معرضا بمناسبة احتفالات عيد الأم

عيد الام
عيد الام

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر عن تنظيم معرض سنوي بمناسبة احتفالات عيد الأم بدار “سيدة السلام” التابع للكنيسة، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس.

ووتحت شعار "Low Battery"، نظمت جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، مؤتمرًا لشباب المرحلة الجامعية، والخريجين، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

جاء اليوم الأول تحت عنوان "انظر" من خلال حلقة نقاشية حول ثلاثة أفلام قصيرة، لمعالجة مشكلة "استنزاف المشاعر والوقت والموارد البيئية". 

وتمت مناقشة تلك الموضوعات مرة أخرى بشكل مختلف، باستخدام أغاني تعبر عن واقعنا اليومي من خلال لقاء "على القهوة".

وجاء اليوم الثاني تحت شعار "احكم". بدأ اليوم بالتأمل الصباحي، أعقبه لقاء دار حول "التنمية المستدامة"، من خلال رسالة "كن مسبحًا"، التي تعكس حرص الكنيسة الكاثوليكية على توعية أبنائها بأهمية الحفاظ على البيئة كانعكاس لصورة الله.

تضمن اليوم الثاني أيضًا مناقشة أهمية "الوقت المستنزف" من حياتنا اليومية، من خلال ورشة عمل حول أهمية وكيفية ترتيب الأولويات، فيما دار اللقاء الثالث حول "استنزاف المشاعر"، بالإضافة إلى التركيز على "الحوار"، من خلال الحديث عن أنواع العلاقات وكيفية الحكم على العلاقة.

وجاء اليوم الثالث تحت عنوان "أفعل"، من خلال التعاون مع مبادرة "Banlastic Egypt" حيث تم اصطحاب متطوعي المبادرة الشباب في جولة، قاموا فيها بتنظيف حديقة الجبرتي، وشاطئ السلسلة.

وتحدثوا خلالها عن أهمية إعادة الاستخدام والتدوير، كذلك خطورة المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، وكيفية استبدالها بمواد أخرى، صديقة للبيئة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

رئيس «العجمي» السابق: راهنت على الشباب للفوز بجائزة التميز الحكومي

أسوان تفوز بـ4 جوائز في جائزة مصر للتميز الحكومي.. والمحافظ: تعكس النجاح

اليوم.. «جنايات شمال القاهرة» تصدر حكمها ضد 6 أشخاص متهمين باستعراض القوة

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة

وكيل «صحة الغربية» يهنئ العاملين بعد الفوز بمركزين طبيين في جائزة التميز الحكومي

الفيلسوفان.. لماذا هاجم زكي نجيب محمود وفؤاد زكريا الشيخ الشعراوي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟