اخترت محاربة الإرهاب مع البناء والتنمية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثا عن الفكر المتطرف والإرهابيين وحتى المحرضين على العنف بالإعمار والبناء بشكل مستمر لتظهر مصر بالصورة التي تليق بها وبشعبها.

وفي السطور القادمة، نستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد: