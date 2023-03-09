اخترت محاربة الإرهاب مع البناء والتنمية.. أبرز تصريحات الرئيس السيسى اليوم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثا عن الفكر المتطرف والإرهابيين وحتى المحرضين على العنف بالإعمار والبناء بشكل مستمر لتظهر مصر بالصورة التي تليق بها وبشعبها.
وفي السطور القادمة، نستعرض أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد:
- الإرهاب لا يمكن أن يهدم بلدًا إذا كانت على قلب رجل واحد
- أكد قدرة مصر على تخطى التحديات والصعوبات
- الشهداء دفعوا ثمنا كبيرا حتى تنعم مصر بالأمن والسلام
- ما حدث مدبر ومخطط لإجبار مصر على الدخول في هذا الإرهاب
- المخربين استغلوا انشغال المواطنين في الميدان لتخريب الدولة في سيناء
- عايزين يخربوا البلد وكان لازم نكون منتبهين ويفضل السلاح صاحي
- كل شهر أدفع مليار جنيه لمدة 90 شهرا منذ عام 2011
- أعلن إقامة معرض يؤرخ الحرب ضد الإرهاب في سيناء
- كان في سيناء سلاح وذخائر وأجهزة اتصال وكل ما تعنيه معدات حرب
- الحرب على الإرهاب أكثر شراسة لأن العدو مستخبي في وسطنا بلبسنا
- المعرض دا هنعرض فيه بالاسم كل المجرمين اللي كانوا هناك بالاسم والصورة
- منذ 2011 وحتى اليوم زادت القوات المسلحة للتعامل مع التحديات التي نواجهها في شمال سيناء
- اوعوا عنيكوا تغفل أو تنام عن حاجة جوه مصر وتمسنا بره مصر
- كنت ممكن أحشد الإعلام على الحرب في سيناء ويبقى غطاء لحد ما الأمور تتحسن
- اخترت محاربة الإرهاب مع بناء وتنمية وإعمار مصر مع بعض
- كل اللي كانوا بيعملوه في سيناء كان مصورًا وكان صعبًا جدًا
- الدولة قررت القضاء على الإرهاب في سيناء وبالفعل نجحت
- العهد الأكبر أن نجعل ثمن الدماء التي قُدمت هو ميلاد دولة تفتخروا بها لأبناء الشهداء
- حافظوا يا مصريين على بلدكم
- هناك ثمن كبير دُفِع بخلاف دم الشهداء والمصابين
- لازم أهالي الشهداء يشعروا إن الثمن والتقدير من جانبنا كبير
- علينا مواجهة كل التحديات بصلابة تناسب قوة التحديات التي يواجهها الوطن
- بناء دولة فيها 105 ملايين وأكثر من 6 ملايين ضيوف عايشين وسطنا
- استعادة مكانة في التعليم والصحة وفي كل شيء يحتاج جهد وتضحية
- أحب أطمنكم إننا بخير وأمان وسلام وكل يوم أفضل من إمبارح
- الأزمة الاقتصادية ليست هى المقياس الحقيقي للدولة المصرية