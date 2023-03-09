لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تزور مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بالمستشفى الجامعي الجديد، وذلك في إطار متابعة اللجنة للمشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة، بحضور كلاً من الدكتور أحمد القاضي، نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور مصطفي هريدي مدير المستشفي الجامعي الجديد، و أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء اللجنة على زيارتهم الأولى للمستشفى الجامعي الجديد، هذا الصرح العملاق الذي يعد من إحدي أهم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي، لتكون بمثابة هدية الرئيس لخدمة أهالي محافظات جنوب الصعيد بالكامل، بما تقدمة من خدمات علاجية، عالية المستوي لجميع المواطنين، مقدماً شكره ايضاً للواء طارق الفقي محافظ الإقليم على أوجه الدعم لكل المشروعات الخدمية و التنموية التي تنفذ علي أرض المحافظة، والتعاون المثمر والجاد مع الجامعة من أجل خدمة المجتمع السوهاجي، لافتاً الي أن هذه الزيارة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام.

وأوضح عبد الخالق انه خلال الزيارة تفقدت اللجنة المستشفى الجديد، والتي بلغت تكلفة إنشائها مليار ٢٠٠ مليون جنيه، وذلك علي مساحة ٢٤ ألف متر مربع، لتصبح صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لتقديم الرعاية الصحية الشاملة، مضيفاً ان المستشفى تضم ١٦ غرفة عمليات، و٢٨ سرير إقامة مرضى، منها ٤٥ سريرًا للعناية المركزة، وعدد ٣٢ حضانة أطفال، ٣٢ ماكينة غسيل كلوي، و المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية بتكلفة مايقول من ٣٠٠ مليون جنيه، وذلك وفقًا للمواصفات العالمية.

وأشاد المهندس احمد السجيني خلال جولته بالإمكانيات المتميرة وحجم التجهيزات داخل المستشفي الجديد، والتي تعد طفرة جديدة بالقطاع الطبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، وإنشاء ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية، نظرًا لدوره المهم في المساهمة فى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالي سوهاج، ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف أن تلك الزيارة جاءت ضمن الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة لمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين، في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.