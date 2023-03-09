تقرير أمريكي يكشف نقاط الضعف والقوة للمرشحين الجمهوريين ضد بايدن بانتخابات 2024

قدمت إذاعة " إن بي أر"، الأمريكية في تقرير عبر موقعها الالكتروني، قائمة المرشحين الحاليين والمحتملين من الجمهوريين في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، كما قدمت بعضا من نقاط الضعف والقوة في كل شخصية.

- الجمهوريون في سباق انتخابات 2024

وقالت الاذاعة الامريكية في تقريرها، يمكن أن يكون للجمهوريين اختيارات كثيرة ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يبلغ من العمر 80 عامًا ، وهو أكبر شخص يتولى منصب الرئيس .

- دونالد ترامب

قالت الاذاعة الامريكية، انه من بين نقاط القوة التي يتمتع الرئيس السابق دونالد ترامب، أنه مدعوم من قبل قاعدة كبيرة من الحزب الجمهوري حيث أعاد تشكيل الحزب الجمهوري ، وأظهر أنه قادر على جمع الأموال وفاز بالفعل بالرئاسة مرة واحدة.

ولكن على وجه آخر، فهو مثير للجدل، حيث تم عمل محاولتين لعزل ترامب وهو قيد التحقيق في عدة ولايات بسبب دوره في إلهام أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي ولتصريحاته

- نيكي هالي



من بين نقاط القوة، كانت نيكي هايلي، أنها السفيرة السابقة لإدارة ترامب لدى الأمم المتحدة والحاكم السابق لولاية ساوث كارولينا ، أول مرشح يتحدى ترامب، كما إنها وجه جديد - ومتنوع - على الساحة الوطنية ومن المحتمل جدًا أن تكون المرأة الوحيدة في سباق الرئاسة للحزب الجمهوري لعام 2024، وهي ابنة مهاجرين هنود وهي أصغر من ترامب وبايدن بحوالي جيلين.

ومن نقاط الضعف، انها ليست معروفة جيدًا على المستوى الوطني ، وكانت إحدى أولى تحركاتها السياسية بعد فترة وجيزة من إعلان محاولتها أن تقول إن الضمان الاجتماعي ، والرعاية الصحية يجب وقفهما.

- مايك بنس

من نقاط القوة، فضلاً عن كونه نائبًا لرئيس ترامب في المقام الأول فهو شخصية تلقي دعم الإنجيليين المسيحيين البيض، وهم بالفعل يشكلون جزءًا كبيرًا من القاعدة الجمهورية ، خاصة في ولاية أيوا ويتمتع بملف وطني وقد شارك في حملة رئاسية مرة بالفعل.

ومن نقاط الضعف أن انفصاله عن ترامب جعله منبوذًا إلى حد ما، وليس لديه الكثير من الناخبين بخلاف ناخبيه من الإنجيليين البيض.

- مايك بومبيو

من نقاط القوة، عمل مايك بومبيو وزيرًا للخارجية ومديرًا لوكالة المخابرات المركزية في عهد ترامب - وهي وظائف رفيعة المستوى، ويمنحه هذا منصة أكثر ثباتًا لبدء حملة رئاسية بدلاً من مجرد كونه عضوًا في الكونغرس من كانساس.

كما أنه جاد ومحافظ ، ووظائفه في عهد ترامب تمنحه بعض القدرة على انتقاد كل من ترامب وبايدن في الشؤون الخارجية، كما إنه أيضًا مقرب من الملياردير المانح المحافظ تشارلز كوخ.

ومن نقاط الضعف، لا يتمتع بقاعدة عريضة من الناخبين في الحزب الجمهوري، ولا يُعرف جيدًا على المستوى الوطني ولا يتمتع بشخصية ديناميكية =.

- تيم سكوت

من أبرز نقاط القوة لدى تيم سكوت أنه أسود ومن ولاية أولية رئيسية في الحزب الجمهوري - ساوث كارولينا.

وفي حين أنه محافظ ، فإن خلفيته المتنوعة وتربيته تجلب منظورًا مختلفًا للحزب الجمهوري الذي يهيمن عليه البيض، ويمكن للسيناتور الجمهوري الأسود الوحيد أن يكون له حضور قيادي ولديه نظرة أكثر تفاؤلاً من ترامب .

- فيفيك راماسوامي



و يعتبر فيفيك راماسوامي ، المدير التنفيذي السابق للشؤون التقنية والمالية، ووجهًا جديدًا وشابًا ومتنوعًا لمعظم الأمريكيين ، وله خلفية تعليمية ممتازة ويأتي من عالم الأعمال ، والذي يتم تقديره تقليديًا في الحزب الجمهوري وكان صوتًا بارزًا في الدوائر المحافظة، يجادل ضد الحركة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

أما من نقاط الضعف لديه فإنه ليس معروفًا جيدًا ، وهو صغير جدًا بالنسبة لمرشح رئاسي ، ولا يبدأ بقاعدة دعم قوية .

- رون ديسانتيس

لم يعلن بعد الترشح ومن نقاط القوة، هو حاكم ولاية فلوريدا وقد وُصِف بأنه " "ترامب صاحب عقل". (التحق بجامعة ييل وكلية الحقوق بجامعة هارفارد)، يبلغ من العمر 44 عامًا فقط ، وهو أصغر من الرئيس السابق بأكثر من جيل. لقد كان حاكمًا لولاية كبيرة - فلوريدا - واكتسب شهرة لتحديه للوائح COVID-19 والهجرة والتعليم. أظهرت العديد من استطلاعات الرأي على مستوى الولايات والمستوى الوطني خلال الأشهر العديدة الماضية أنه يتقدم على ترامب .

ومن نقاط الضعف، قد يكون أكثر انضباطًا من ترامب ، لكنه يفتقر إلى الجاذبية، وكعضو في مجلس النواب الأمريكي ، كان جزءًا من كتلة الحرية اليمينية المتطرفة في مجلس النواب وانتقد ميزانية رئيس مجلس النواب آنذاك بول ريان لأنه لم يقم بإجراء تخفيضات كافية.