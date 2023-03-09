الخميس 09 مارس 2023
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سياسي

النائب أحمد إدريس: مصر تحتفل بيوم الشهيد والقضاء على الإرهاب معا

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن "يوم الشهيد" يجسد تضحيات أبطالنا الذين جادوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن، ولولا تضحياتهم السامية والنبيلة ما وصلنا إلى هذا الأمان الذي نعيشه الآن.

وأضاف إدريس، أن الدولة لا تنسى أبنائها المخلصين، فيأتي احتفال "يوم الشهيد" من كل عام لتخليد ذكرى الأبطال، وتعريف الأجيال الجديدة ببطولات وقصص الشهداء، لغرس المفاهيم الصحيحة والنبيلة، وترسيخ قيم الولاء والفداء لدى النشء الصغير.

وأوضح "إدريس" أن مصر وهي تحيي ذكرى "يوم الشهيد" خلال هذه الأيام، فهي تحتفل أيضا بنجاحها في القضاء على الإرهاب، وظهور الإنجازات والنجاحات في كل شبر من أرض مصر، ودوران عجلة التنمية في ربوع بلادنا لا سيما أرض الفيروز.

ولفت "إدريس" إلى أن التحية هنا واجبة لأسر الشهداء والأبطال، الذين تحملوا الكثير وجادوا بفلذات الأكباد فداءً لهذا الوطن، فتحية لهم في يوم الشهيد.

وأوضح "إدريس" أن الدولة تحتفل في 9 مارس من كل عام، بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء تواجده على الجبهة بين أبنائه من أبطال حرب الاستنزاف، وذلك فى رسالة تؤكد على تواجد قيادات القوات المسلحة بين أبنائهم من المقاتلين على الجبهة، وفى يوم 9 مارس من كل عام تقيم القوات المسلحة المصرية العديد من الفعاليات الرسمية، التى يحضرها كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، بالإضافة للمواطنين، وأسر الشهداء والمصابين على مدار الفترة الماضية، فى إجراء يؤكد عدم نسيان أسر الشهداء والمصابين مهما مر عليهم من عقود.

وفي إطار الاحتفال بيوم الشهيد، وجه اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، مسؤولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات بتنظيم زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم والوقوف على احتياجاتهم، ضمن البرنامج الاحتفالي الذي ينظمه المجلس القومي بهذه المناسبة.

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