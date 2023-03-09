الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل وراء قتل شخص بسبب دفاعه عن شقيقته في الزاوية الحمراء

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكن رجال المباحث، من القبض على عاطل وراء قتل شخص اثناء دفاعه عن شقيقته بمنطقة الزاوية الحمراء وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين وفاة شخص بعد تعدى عاطل عليه بسلاح أبيض أثناء التحرش بشقيقة المجني عليه، وعندما فشل انهال عليها بالضرب وسط الشارع، بسلاح أبيض وتسبب في إصابة بعدة طعنات وتم نقله الى المستشفى و ضبط المتهم.

القبض على عاطل قتل شخص منطقة الزواية الحمراء الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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