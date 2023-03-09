الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة لقاعة محكمة

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوى القضائية المقامة من خالد فؤاد علام، المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود بالطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدعوى التي حملت رقم 39650 لسنة 75 قضائيًا أن قرار رئيس مجلس الدولة صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

تحويل استراحة المحامين مجلس الدولة القضاء الادارى

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