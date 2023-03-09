الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النفط يستقر مدعوما بآمال الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأمريكية

النفط
النفط

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية وآمال بخصوص الطلب الصيني ليتناقض ذلك مع مخاوف من أن المزيد من الرفع الكبير والسريع للفائدة الأمريكية قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل استهلاك النفط.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين اثنين إلى 82.68 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 76.65 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط يوم الثلاثاء بأكثر من ثلاثة بالمئة وتكبدت أكبر خسارة يومية لها منذ مطلع يناير كانون الثاني بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي ذكر فيها أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة أكثر من المتوقع بعد بيانات قوية في الآونة الأخيرة.

وعلى الرغم من انخفاض واردات الصين من الخام 1.3 بالمئة في أول شهرين من 2023 على أساس سنوي، فإن محللون أشاروا إلى زيادة الواردات في فبراير شباط كمؤشر على تعافي الطلب على الوقود بعد إلغاء الصين لقيود مكافحة كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في مخالفة لتوقعات محللين بزيادتها 395 ألف برميل ومنهية موجة متصلة من الزيادة استمرت عشرة أسابيع.

اسعار النفط مخزونات الخام الأمريكية الطلب الصيني النمو الاقتصادي استهلاك النفط خام برنت خام غرب تكساس

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وائل لطفي

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