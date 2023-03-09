الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.

درجات الحرارة شبورة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية القاهرة جنوب سيناء الحرارة وشبورة

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وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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