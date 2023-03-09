الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.