قال صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركة بريطانية ناشئة تعمل على تطوير تقنية الهولوجرام للشاشات داخل السيارات بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير، إلى أن شاشات العرض المسقطة يمكن أن تقلل من تشتت انتباه السائق وتحذر سائقي السيارات من المخاطر القادمة في وقت مبكر، خاصة على الطرق الحضرية المزدحمة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جاميسون، ومقرها ميلتون كينز ، إن المجموعة جمعت أكثر من 50 مليون دولار من الداعمين الذين يشملون أيضًا جاكوار لاند روفر، مما قيم الشركة بمبلغ 500 مليون دولار.

تعمل الشركة، التي لديها مكتب في ديترويت وموظفون في طوكيو ، على التفكير في توسيع تواجدها الدولي لتلبية الاهتمام المتزايد بتقنيتها بين شركات صناعة السيارات العالمية.

وجذبت المجموعة أيضًا اهتمام الحكومات الأوروبية الأخرى ، التي مارست ضغوطًا على الشركة الناشئة للانتقال.

وقالت الشركة:طلقد اتصل بنا عدد من الدول الأوروبية التي عرضت مساعدتنا في نقل المقرات إلى مواقعها. إنهم يدركون قيمة شركات التكنولوجيا الفائقة والنمو المرتفع".

وقال جاميسون أن الشركة توظف حوالي 100 شخص، وأنها ملتزمة بالمملكة المتحدة لكنها كافحت لجذب موظفين دوليين.

وأضاف:"إقناع الناس بأن المملكة المتحدة منفتحة الذهن وترحب بالأشخاص ذوي المهارات العالية ليس بالأمر السهل بصراحة، ويجب أن نكون حريصين على تشكيل الرسالة التي نرسلها، وهي أننا لسنا أمة منغلقة".

وقال إن الإعانات في الولايات المتحدة وأوروبا لشركات التكنولوجيا تجعل المملكة المتحدة أقل جاذبية بالمقارنة، وأريد أن أبقى شركة بريطانية، لكن يجب أن تكون ساحة لعب متكافئة."

وتعد أنظمة Envisics خطوة متقدمة على التكنولوجيا في بعض السيارات التي تسمح للسائقين بمشاهدة حدود السرعة ومعلومات التنقل على الزجاج الأمامي، بدلاً من الشاشة الموجودة في الأسفل داخل السيارة.

سيكون أحدث جيل من تقنيتها، والذي يستخدم كاميرات ذاتية القيادة مثبتة في السيارات لتحذير السائقين من المخاطر التي ربما لم يكونوا قد رصدوها، في سيارة كاديلاك ليريك الكهربائية من جنرال موتورز اعتبارًا من العام المقبل.