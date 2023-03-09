الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«الدوم» يقدم تقريرًا عن قصة حياة الفنان محمد ناجى رائد الفن التشكيلى

الفنان محمد ناجى
الفنان محمد ناجى رائد الفن التشكيلى

قدم برنامج "الدوم"، تقريرًا عن قصة حياة الفنان محمد ناجي، رائد الفن التشكيلي والذي ولد حب الفن في قلبه منذ صغره لأنه نشأ في عائلة محبة للفن والموسيقى.

دراسته في أكاديمية الفنون في فلورنسا

وجاء في التقرير، أن محمد ناجي، تعلم العزف على الكمان والعود إلى جانب دراسته للغات الإنجليزية والفرنسية وعندما حصل على البكالوريا، سافر إلى فرنسا لدراسة القانون، وتعلم في مرسم الفنان الإيطالي بينالوا، وبعد الليسانس وبعدها سافر إلى إيطاليا ليدرس في أكاديمية الفنون في فلورنسا، وبعدها عاد لمصر.

وتابع التقرير، أنه وقتها قرر يعيش في الأقصر وأسس فيها مرسمه وكان يقدم لوحات تعبر عن التراث المصري القديم وحياة الصعيد والريف، وأصبح محمد ناجي واحدًا ممن أسسوا الفن التشكيلي في مصر، وكان هذا سببًا لتعينه ملحق ثقافي في سفارة مصر في البرازيل عام 1924، وبعدها تولي نفس المنصب في سفارة مصر بباريس وهناك نال قلادة الشرف الفرنسية.

بعثة تعليمية لمدة عامين بإثيوبيا

وأشار التقرير إلى أن محمد ناجي سافر لبعثة تعليمية في إثيوبيا لمدة عامين والتي أثرت في إحساسه بألوان الطبيعة وقدم لوحات تعبر عن الطيعة الإفريقية البكر، ورسم إمبراطور الحبشة "هيلا سيلاسي"، وبعد 10 سنوات عاد لمصر، وعين كأول مدير لمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1937، وبدأ مرحلة جديدة من مشواره الفني، وتحدي بعمله أي عقبات قابلته.

الدوم أكاديمية الفنون الأقصر التراث المصري القديم ملحق ثقافي سفارة مصر بباريس إثيوبيا

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