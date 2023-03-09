الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة طبيب عربى الجنسية وآخرين للجنايات بتهمه قتل مسن لسرقته بالمعادى

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة طبيبًا عربى الجنسية وآخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل مسن لسرقته بمنطقة المعادى.

وجاء في نص قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من "ح.أ" 29 سنة، طبيب، أردنى الجنسية، و"م.ط" 29 سنة، سائق/ و "م.خ" 45 سنة، دون عمل، لأنهم في 29 أبريل 2022 بدائرة قسم شرطة المعادى محافظة القاهرة، قتل المتهم الأول المجنى عليه " ع.ا" من غير سبق أو ترصد بأن توجه لمنزله زاعما كونه عامل توصيل طلبات فانخدع به وفتح باب منزله آمنا مطمئنا فأشهر فى وجهه السلاح الناري موضوع الاتهام الثانى، وما أن هم المجني عليه بالذود عن نفسه حتى أعمل أداة بطشه مباغتا إياه بأعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم ارتكب تلك الجناية وكان القصد منها التأهب لارتكاب جنحة سرقة ومساعدة مرتكبها على الهرب ذلك انه في ذات الزمان والمكان انفي البيان شرع فى سرقة من داخل مسكن المجني عليه المتوفى لرحمه مولاه حال انتحاله صفة كاذبة (عامل توصيل طلبات) وحال حمله سلاحا موضوع الاتهام التالى.

النيابة طبيب الجنايات قتل مسن المعادى سرقته

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