الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023.. العدل جروب تنشر كواليس «1000 حمدالله ع السلامة»

يسرا
يسرا

تخوض النجمة الكبيرة يسرا، الماراثون الرمضانى القادم، بمسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، وينتمى العمل الدرامي إلى طابع الكوميديا التي تراهن عليها، من إخراج عمرو صلاح، وتأليف حاتم ذوالفقار، وإنتاج العدل جروب، حيث أوضح أن يسرا تبحث عن "طنط سوسو" وهى حماتها في أحداث المسلسل.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل كواليس تصوير مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا، والتي شهدت الكثير من المواقف الكوميدية التي جمعت طاقم العمل.

وكتبت العدل: «الكواليس حاجة تانية وسط كرو #1000حمدالله_ع_السلامة🧡😂 #رمضان2023 #العدل_جروب»

قنوات عرض مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على خريطة العرض لمسلسلاتها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، وكذلك قنوات عرض مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، حيث تم الاستقرار على عرض المسلسل على قناة cbc وcbc drama ومنصة watch it الرقمية كما تقدم مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة المتحدة وشركة العدل جروب المنتجة للمسلسل.

أبطال مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم بجوار النجمة الكبيرة يسرا ومنهم شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي، والفنانة سما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف حاتم ذوالفقار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة العدل جروب للإنتاج الفني للمنتج جمال العدل.

قصة مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

المارثون الرمضاني القادم طابع الكوميدية النجمة الكبيرة يسرا حاتم ذو الفقار جروب كواليس تصوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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رمضان 2023.. العدل جروب تنشر كواليس «1000 حمدالله ع السلامة»

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