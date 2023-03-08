الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس بولندا: تفجير خط «نورد ستريم» فى مصلحة أوروبا

رئيس بولندا
رئيس بولندا

أكد الرئيس البولندي أندريه دودا، في تصريحات لشبكة "CNN"، أن تدمير خط "نورد ستريم" كان مفيدًا لأوروبا. 

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن أنه لا يمكن الحديث عن استنتاجات قبل ظهور تحقيق تفجير نورد ستريم.

وأعلنت ألمانيا، في وقت سابق، عن أن التحقيق المشترك مع الدنمارك والسويد حول تفجير نورد ستريم مستمر، ولم يصل لنتيجة بعد، حسبما أوردت شبكة سكاي نيوز. 

وأكدت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أنه تم تعميم مشروع قرار، للتصويت الأسبوع القادم يدعو إلى تحقيق دولي بشأن تفجيرات خطوط أنابيب الغاز التيار الشمالي "نورد ستريم".

 وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في قناته على "تليجرام": "اليوم وزعنا في مجلس الأمن مشروع قرارًا بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل برعاية الأمين العام للأمم المتحدة في تفجير "نورد ستريم" سنسعى للتصويت عليه لاحقًا".

وقدمت لجنة الشئون الدولية الروسية إلى مجلس الدوما، الثلاثاء الماضي، مسودة تناشد فيها الأمم المتحدة، إجراء تحقيق دولي في "جرائم الولايات المتحدة" المرتكبة ضد خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم".

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

“نورد ستريم” بولندا أوكرانيا روسيا ​الإتحاد الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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