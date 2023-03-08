مساعد قطار قليوب للنيابة: نبهت السائق عدة مرات بتجاوزه السرعة المقررة

استجوبت النيابة العامة مساعد قطار قليوب المنكوب الذي اصطدم بالحاجز الخرساني.

وقرر المساعد أمام النيابة، أن السائق فصل جهاز "ATC" لتعطله عن العمل، وذلك لحين وصوله لمحطة قطار قليوب باعتبارها المحطة الأولى المقرر لهم التوقف فيها خلال رحلتهم، وطلب الدعم لإصلاحه.

وأكد أن سائق القطار كان يسير بسرعة أزيد من المقررة قانونًا والتي اقتربت من 80 كيلو مترًا في الساعة، مما أدى لتجاوز القطار "السيمافور" المشار إليه والاصطدام بالحاجز الخرساني، كما أكد أنه نبَّه السائق أكثر من مرة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا، ولكنه لم يمتثل لتنبيهه.

واستمعت النيابة العامة لأقوال محصل تذاكر قطار قليوب، فقرر أنه لاحظ قبل الدخول إلى المحطة زيادة في سرعة القطار مما أدى لتجاوز سائق القطار "سيمافور" المحطة واصطدامه بالحاجز الخرساني، وأيد مسئول مراجعة تنفيذ لائحة سلامة تشغيل السكة الحديدية فيما كان يتعين على السائق فعله، وأنه المتسبب في الحادث بخطئه.

وسألت النيابة العامة كلًا من مراقب برج محطة قطار قليوب، وملاحظ التحويلة والقائم بأعمال ناظر المحطة، وفني حركة البرج، ومراقب فني آخر؛ والذي أجمعوا على قيادة سائق القطار بسرعة تُجاوِز السرعة المقررة قانونًا أثناء إقباله على المحطة محل الحادث مما أسفر عن وقوعه، وأوضح فني حركة البرج أن القطار اعتاد من قبل التوقف بالمحطة لحين مغادرة قطار آخر لتحويل مساره من بعد ذلك لاستكمال رحلته، ولكن السائق تلك المرة قد تجاوز "السيمافور" رغم إضاءته باللون الأحمر مما يوجب توقفه فوقع الحادث بناء على ذلك.