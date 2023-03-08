الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استحداث عيادة تخصصية لمرضى القلب بعددٍ من مستشفيات مطروح

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاربعاء، أنه تم استحداث عيادة تخصصية لخدمة مرضي القلب بمستشفيات مراكز المحافظة في الضبعة والحمام والنجيلة. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه في إطار حرص المديرية علي توفير الأطباء من التخصصات النادرة والحرجة سيتم تفعيل العمل بعيادة القلب و الأشعة التليفزيونية على القلب (إيكو) ورسم قلب عادي ورسم قلب بالمجهود حيث يتواجد الدكتور أشرف علي السيد، إخصائي القلب بمستشفي الضبعة المركزي يوم الإثنين من كل اسبوع ومستشفي الحمام يوم الثلاثاء من كل أسبوع وبمستشفي النجيلة يوم يتم تحديده حسب حجز الحالات المرضية بالتنسيق مع مدير مستشفي النجيلة المركزى. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم خدمة طبية لائقة لاهالي المحافظة و تحت إشراف الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح لرفع المشقة وعناء السفر عن مرضي القلب.

الحالات المرضية صحة مطروح مستشفي النجيلة المركزي مستشفي الضبعة المركزي مستشفي الحمام التخصصات النادرة

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