الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حريق نشب داخل منزل بحلوان

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد المنازل بمنطقة كفر العلو بمدنية حلوان.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارًا من المستشفي العام باستقبالها كلا من "شروق ك "، 15سنة، "فاطمة ع "، 10 سنين، "منال ع " 38 سنة، "شهد ع "، 15 سنة، "هالة ع "، 10 سنين، مصابين بحروق من الدرجة الأولي والثانية، وجار تحويلهم لمستشفي القصر العيني، بسبب خطورة حالتهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بشارع مجلس الآخرة، بمنطقة كفر العلو.

وتبين من التحريات الأولية، أن الحريق نشب إثر سقوط كابل ضغط عالي، تسبب في حدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال الحريق.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

حلوان حريق منزل اصابة 5 أشخاص اطفال حروق

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وائل لطفي

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