الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم دمياط» يتابع انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر

اجتماع تعليم دمياط
اجتماع تعليم دمياط

شهد علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إجراء انتخابات المكتب التنفيذي على مستوى الجمهورية، على مدار يومين حيث تم إجراء العملية الانتخابية للمكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عبر شبكة الفيديو كونفرانس  للعام الدراسي 2022 / 2023 ، برعاية  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلال الموضوع المحوري " الاتحادات الطلابية.. والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.

حيث تم فى اليوم الأول من معسكر انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر، كلمة أحمد موسى الرائد العام وفتح باب الترشيح لعضوية المكتب التنفيذى على مستوى الجمهورية وإعطاء فرصة لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابى، ثم عقد فعاليات اليوم الثاني بحضورالمهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط والرائد العام لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية، والتوجيه العام للتربية الاجتماعية "الاتحادات الطلابية بالمديرية"، وأمن المديرية، والتطوير التكنولوجي، والشئون القانونية بالمديرية، وتمت العملية الانتخابية كلها عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وتم الإعلان عن الفائزين عضو بكل مديرية وفازت الطالبة رقية محمد كامل الشويحى بعضوية المكتب التنفيذى على مستوى الجمهورية إدارة كفر البطيخ وبعد ذلك تم فتح باب الترشيح لمنصبى الأمين والأمين المساعد على مستوى الجمهورية وتم التصويت فى جو يسوده الشفافية والنزاهة بحضور رائد عام اتحاد طلاب مدارس مصر واللواء احمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن والدكتورة راندا شاهين رئيسة الإدارة المركزية للتعليم العام وباقى اعضاء الغرفة المركزية بالوزارة، حيث تقدم المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط بالتهنئة إلى الطلاب الفائزين بعضوية مجلس اتحاد الطلاب على مستوى الجمهورية والتي تم إجراؤها تحت إشراف وزراة التربية والتعليم وتم متابعتها عبر الفيديو كونفرانس.

تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم اتحاد طلاب مدارس مصر

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