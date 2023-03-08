الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. منتصر القفاش يناقش مجموعته القصصية «بصورة مفاجئة»

منتصر القفاش
منتصر القفاش

يستضيف صالون "حديث الأربعاء" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية الكاتب القاص منتصر القفاش لمناقشة أحدث أعماله الإبداعية المجموعة القصصية "بصورة مفاجئة "ويناقشها الناقد والأكاديمي د.خيري دومة والكاتبة الروائية والأكاديمية د.مي التلمساني، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل بمركز إبداع القاهرة بساحة دار الأوبرا المصرية.

من إحدي قصص مجموعة “بصورة مفاجئة” لـ منتصر القفاش، نقرأ:"اعتاد أبي أن يضع في لسان العرب الرسائل التي يعثر عيها في صناديق أو حقائب مركونة منذ سنوات، وأحيانًا كان يقرأ لي مقاطع منها كتبها أصدقاؤه الذين رحلوا عن دنيانا أو لم يلتقِ بهم منذ وقت بعيد. ويضحك وهو يريني جُملًا عكَس كاتبها ترتيب حروفها. ويشتد ضحكه حينما أنجح في قراءتها. كنت أراها جُملا عادية لا تستحق أن تكون "مُشفرة " كما اعتاد أن يصفها، فما السر الخطير الذي يفهمه أي شخص حينما يقرأ "سأذهب غدًا إلى المكان الموعود"، أو "كيف حالك في دنياك الجديدة؟"، كان يبرر التشفير بأنه مجرد عادة اعتادوا عليها، لكنني كنت أعلم أن وراء كل جُملة مشفرة حكاية لم يحكها لي. "

وبحسب الناشر عن المجموعة القصصية “بصورة مفاجئة “، للكاتب منتصر القفاش: تستعيد مجموعة ”بصورة مفاجئة”،  للأشياء المألوفة قدرتها على أن تفاجئنا، وتفتح لقارئها نافذة على ذاته، على طزاجة خبراته الأولى، تلك الأشياء التي كلما ابتعدنا عنها ازداد إحساسنا بحضورها، ذلك الحضور الذي يجعلنا نقرأ حكاية ونشعر أننا عشناها، نشعر أن شخوصها مروا في حياتنا لكن يصعب علينا تذكر ملامحهم أو أسمائهم، هكذا تدخلنا الحكايات في لعبة ميكانو نجمع فيها شظايا التكرار الذي إذا اكتمل سيكون على عكس ما نعرفه عنه صانعًا للدهشة.

الكاتب منتصر القفاش، روائي وقاص مصري، صدرت له أربع مجموعات قصصية وثلاث روايات، حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجموعته "شخص غير مقصود“ 2001، وحصل على جائزة ساويرس لكبار الكتاب مرتين عن رواية "مسألة وقت" 2009 وعن مجموعة "في مستوى النظر"2014 وترجمت روايته "أن ترى الآن" إلى اللغة الإيطالية 2012.

صالون حديث الأربعاء قطاع صندوق التنمية الثقافية القاص منتصر القفاش بصورة مفاجئة بساحة دار الأوبرا المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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