الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

لقاء الرئيس السيسى ووزير الدفاع الأمريكى: تعاون وتنسيق أمنى وعسكرى (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، والوفد المرافق له بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ودانيال روبنشتاين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. 

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما العسكري والأمني.

ونستعرض في الإنفوجراف التالي أبرز ما جاء في لقاء الرئيس السيسي ووزير الدفاع الأمريكي.

السيسي وزير الدفاع الامريكى مصر العسكري الامني

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