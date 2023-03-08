الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عودة الأمطار.. «الأرصاد» تُعلن تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأمطار
الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بتعرض البلاد لنشاط مكثف للرياح على أغلب مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وكشفت الهيئة في بيان لها، عن تفاصيل حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الإثنين المقبل 13 مارس.

وتابعت في بيان لها، أنه خلال تلك الفترة يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الأربعاء 8 مارس:

تظهر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

 حالة الطقس الخميس 9 مارس والجمعة 10 مارس:

تشهد البلاد نشاطاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 حالة الطقس السبت 11 مارس:

تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالي، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

 حالة الطقس الأحد 12 مارس:

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة طقس الاثنين 13 مارس:

وتشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، ونشاط للرياح على بعض المناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عودة الأجواء الشتوية الممطرة، اعتبارًا من الإثنين المقبل 13 مارس، حيث تشير آخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق وجارٍ متابعتها عن كثب، وسوف يتم التنويه عنها بشكل تفصيلى عند ثبات الحالة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنًا بداية فصل الشتاء فلكيًا، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج، ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة، وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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