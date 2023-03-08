ما دلالة رسومات «جوجل» التي أطلقها احتفالاً باليوم العالمي للمرأة؟

يحتفل موقع البحث العالمي والأكثر شُهرة «جوجل» بذكرى اليوم العالمي للمرأة 2023، من خلال شعار مُبتـكر جديد Google Doodle، حيثُ اعتاد جوجل على مدار التاريخ الاحتفال بذكرى ميلاد أبرز الشخصيات والمؤثرين في الفنون والعلوم حول العالم، فضلاً عن المُناسبات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين.

ورغم أنَّ احتفال جوجل باليوم العالمي للمرأة العام الماضي 2022، كان بإطلاق رسومات متحركة، إلا أنَّها اختارت هذا العام رسومات ثابتة ذات دلالة قوية في المعنى، حيثُ يولّي جوجل دائما اليوم العالمي للمرأة اهتمامًا خاصًّا.

وتَصدَّر اليوم العالمي للمرأة مؤشرات البحث المُختلفة، كما احتفل بيه الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت الاحتفالية من الموضوعات الأكثر اهتمامًا بين المواطنين.

ودلَّت الرسومات الثابتة التي أطلقها جوجل احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، على معانِ كثيرة تتمثّل في الكفاح والتمكّن والفن والفضاء والرياضة والقانون ودورها كأم مربية للأجيال، وغيرهم.

شعار اليوم العالمي للمرأة 2023

وبحسب شعار اليوم العالمي للمرأة 2023 الذي أطلقه جوجل للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، فإنَّ الشعار جاء مشتملا على 6 رسومات تسلط الضوء على بعض المجالات منها:

دعم النساء حول العالم بعضهن البعض للتقدم وتحسين جودة حياتهن.

وجود النساء في مناصب متفردة.

نساء يدافعن عن الحقوق التي تمس حياة النساء في جميع أنحاء العالم.

نساء يجتمعن معا للاستكشاف والتعلم والتعبير عن حقوقهن.

نساء يعولون جميع أفراد أسرهم.

نساء يدعمن بعضهن البعض في دور الأمومة.

تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

ويعود تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمي إلى عام 1856، حيث احتجت الآف النساء في مدينة نيويورك الأمريكية على ظروف العمل القاسية، لكن الشرطة واجهت الاحتجاجات بالعنف.

وفي 8 مارس عام 1908، عادت النساء من العاملات في مصانع النسيج للتظاهر في شوارع نيويورك حاملين قطعا من الخبز اليابس وباقات الورد تحت شعار «خبز وورود»، للمطالبة بتحسين حقوق المرأة في العمل، بما في ذلك تخفيض ساعات العمل ومنع عمل الأطفال ومنح النساء حق التصويت، وفي العام التالي بدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم للمرأة الأمريكية، وبعدها بدأت العديد من الدول حول العالم الاحتفال به.