مدبولى: شغلنا الشاغل تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وتخفيف الأعباء المالية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشغل الشاغل للحكومة حاليًا الحفاظ على استقرار الدولة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن، والتخفيف عن كاهله.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، في العاصمة الإدارية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «ندرك تمامًا الأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطن، ونعمل بقدر الإمكان على وضع حلول عاجلة في حالة حدوث أي نقص في سلعة معينة، سواء بالاستيراد بصورة مؤقتة لإحداث توازن أو حل بعض المشكلات الموجودة على الأرض».

وتابع: «الحكومة تعمل في ظروف غير طبيعية، وكل يوم هناك مستجد استثنائي ليس له حلول نمطية معروفة، ونتحرك كدولة لإيجاد حلول لتلك المستجدات».