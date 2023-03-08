الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رقية الهلالي: الرئيس السيسي لديه إيمان عميق بدور المرأة في بناء الحضارات وتقدمها

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، نساء مصر العظيمات في مصر والعالم بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي والذي يحتفل به العالم اليوم 8 مارس من كل عام، تحت شعار "DigitALL : الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".

قالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية اليوم، إن المرأة المصرية أثبتت على مر التاريخ، أنها طرف أساسي في معادلة بناء الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وتحدياته، وحان الوقت أن تجنى ثمار ما قدمت على مدار عقود كثيرة، لافتة إلى أن المرأة تمثل نصف المجتمع، لذا جاء اهتمام القيادة السياسية الحكيمة بالمراة تتويج وإنصاف لها، فضلا عن تخصيص عام 2017 للمرأة المصرية وهو أكبر دليل على الإيمان العميق بالدور البالغ الأهمية الذي تقوم به المرأة المصرية حاليًا، وعلى مدار التاريخ في بناء الأمم والأوطان.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص منذ اللحظة الأولى منذ توليه رئاسة جمهورية مصر العربية، على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل، مؤكدة أن المرأة المصرية أثبتت للعالم أجمع أنها على قدر الثقة والقدرة علي تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات سواء السياسة والاقتصاد والاجتماعية والثقافية وغيرها، لتؤكد مجددا أنها عنصر فاعل ورائد في خطة بناء الجمهورية الجديدة. 

ووجهت عضو مجلس النواب، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قدمه لسيدات مصر العظيمات من دعم وتوجيه بكافة أشكاله وحماية تتمتع بها وبحقوقها دون تميز أو إقصاء لم تشهدها من قبل، قائلة لكل امرأة في مصر والعالم: “كل عام وأنتي الأمل والإبتسامة والإرادة والمستقبل لأسرتك ووطنك والعالم أجمع، حفظكم الله ورعاكم وجعلكم عونا وسندا لبلادكم وأوطانكم”.

الاحتفال بيوم المرأة العالمي النائبة رقية الهلالي المساواة بين الجنسين اليوم 8 مارس حزب حماة الوطن بسوهاج في اليوم العالمي للمرأة

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