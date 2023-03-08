إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان الأربعاء 08/مارس/2023 - 03:42 م 3/8/2023 3:42:07 PM البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور شارك طباعة البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور 333258953_736549828164493_5826322191794981700_n 333286257_921849842474705_8475617398378255269_n 334880886_778011587289817_2589001956030468223_n 334895894_902907981026668_8892484879049772644_n 334908013_897321341531110_1918086225156382313_n شارك طباعة