الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

البهجة في حديقة الأورمان
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور

البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور

البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
البهجة في حديقة الأورمان إقبال كثيف علي مهرجان التمور
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رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

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