تراجع مستوى نجوم الأهلى والزمالك أبرز العقبات التى تواجه فيتوريا قبل معسكر مارس

أبدى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، إنزعاجه الشديد من تراجع مستوى معظم لاعبى الأهلى والزمالك خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ .

وتحدث فيتوريا مع بعض مساعديه حول التأثير السلبى لتراجع نجوم الأهلى والزمالك قبل معسكر الفراعنة فى مارس الجارى، استعدادا لمباراتى مالاوى فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا .

وأوضح مدرب الفراعنة خلال جلساته المتكرره مع معاونيه انه ليس قلقا بشأن مواجهتى مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التنصفيات، ولكنه قلق بشان تراجع مستوى عدد كبير من نجوم الاهلى والزمالك وكذلك الاندية الاخرى، الامر الذى يعد ابرز العقبات التى تواجههاثناء اختيار القائمة فى ظل تراجع درجات التقييم لهؤلاء اللاعبين نوتقاربها من تقييم لاعبين اخرين يضعهم الجهاز الفنى ضمن حساباته .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 20 – 28 و يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم :

محمد صلاح -ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي –

أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي .

طارق حامد – اتحاد جدة السعودي

سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي

أحمد حمدى – مونتريال الكندي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي.

عمر مرموش - فولفسبورج الألماني

إمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.

من المقرر أن يعلن جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

وخرج الثنائي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.