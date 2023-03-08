الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على شاب وإصابته بعاهة مستديمة في الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات؛ لاتهامه بالتعدي على شاب آخر وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 4130 لسنة 2020 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 3255 لسنة 2020 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم محمد م غ، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه بتاريخ 29 أبريل من عام 2020، وبدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، قد أحدث جرحًا بالمجني عليه عادل أ س م، وكان ذلك عمدًا بواسطة ساح أبيض (سكين).

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد ارتكب جريمته عمدًا، وما أن ظفر بالمجني عليه حتى تعدى عليه بواسطة سلاح أبيض (سكين) فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف عنها لدى المجني عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في إعاقة بالبنصر والأوسط والسبابة باليد اليسرى، والتي قدرت نسبة إعاقتها بنحو 12% على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات الزقازيق محافظة الشرقية قسم شرطة أول الزقازيق

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