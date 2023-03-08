الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وصول المتهمين فى قضية رشوة جامعة دمنهور للجنايات

متهمين
متهمين

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة جامعة دمنهور"، لحضور جلسة محاكمتهم.

وشدد حرس المحكمة اليوم من وجوده أمام الباب الرئيسي لمبنى المحكمة استعدادًا للنطق بالحكم على المتهمين في رشوة جامعة دمنهور، حيث وصل المتهمون بملابس السجن البيضاء.

يصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبدالرءوف عبدالمنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات.

وأقرت مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور خلال التحقيقات، بتوسطها في أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن والعاشر.

جنايات القاهرة رشوة جامعة دمنهور جامعة دمنهور

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