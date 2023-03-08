الأربعاء 08 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شكرى» يتغيب عن بداية الدورة 159 لمجلس وزراء الخارجية العرب

اجتماع الجامعة
اجتماع الجامعة

بدأت فعاليات الدورة العادية ١٥٩ للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر جامعة الدول العربية.

وتغيب وزير الخارجية سامح شكري، عن بداية الدورة، والتي من المقرر أن تتسلم مصر رئاستها، وذلك بالتزامن مع كلمة وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، في الحكومة المنتهية ولايتها.

ومن المقرر أن يدخل وزير الخارجية إلى الجلسة بعد تسليم الدورة؛ بسبب معارضة مصر لرئاسة الدورة السابقة من قبل حكومة منتهية ولايتها.


وتناقش الدورة الحالية عددًا من الملفات بحسب جدول الاجتماعات يأتي في مقدمتها الملف الفلسطيني والتطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتنفيذ مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس وملف الاستيطان والأسرى وملف دعم موازنة القدس.

وزراء الخارجية جامعة الدول العربية ليبيا مصر سامح شكري

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